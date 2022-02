Timmendorfer Strand : Stars am Strand 2022: Auch Ben Zucker ist mit dabei!

Der erfolgreiche Schlager-Sänger wird nach Alvaro Soler und Nico Santos in der Strand-Arena auftreten. Die TSNT gibt weitere Einblicke ins Programm und den Kartenvorverkauf.

Timmendorfer Strand | Nun sind alle drei Künstler bekannt, die bei der Konzertreihe „Stars am Strand“ in diesem Jahr auftreten werden: Wie die federführende Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) am Donnerstag mitteilte, komplettiert Ben Zucker das Konzertprogramm. Der Schlager-Sänger wird am Sonntag, 11. September, in der Strandarena auftreten – und somit nach...

