Private Initiative im 28. Jahr : Weihnachtsbaum strahlt vom Parnaßturm auf die Stadt Plön nieder

Es ist eine gute Tradition: Anwohner am Parnaß verzieren den Aussichtsturm seit bereits 28 Jahren zu Weihnachten mit einer weit über Plön hinaus leuchtenden Tanne, die von den Stadtwerken gestiftet wurde.

