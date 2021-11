Ostholstein : Stadtwerke Eutin erhöhen die Preise – Für Gas sogar um 44 Prozent

Unternehmen gibt Preissteigerungen zum 1. Januar 2022 bekannt. Auch die Stromkunden müssen mehr zahlen.

Eutin | Gas und Strom werden teurer – wie bei vielen Energieversorgern müssen auch die Kunden der Eutiner Stadtwerke für Heizung oder die Beleuchtung künftig tiefer in die Tasche greifen: Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, steigen die Preise in der Grundversorgung ab dem 1. Januar 2022. Private Stromkunden werden dann durchschnittlich 4,2 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.