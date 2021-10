Kreis billigt Plöner Haushalt : Minus von 3,5 Millionen Euro: Plön streicht neue Rettungswache

Eigentlich plant die Stadt Plön Investitionen von rund 4,12 Millionen Euro. Doch die Kommunalaufsicht des Kreises Plön strich die Vorhaben auf 1,36 Millionen Euro zusammen. Der Schuldenberg ist einfach zu hoch.

Plön | In Kürze können in Plön auch Zuschüsse an Vereine wieder fließen. Denn: die Kommunalaufsicht des Kreises Plön hat den Haushalt der Stadt für 2021 mit einem Defizit von 3,5 Millionen Euro gebilligt. Weil aber die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gewährleistet sei, genehmigte die Kommunalaufsicht 50.700 Euro der Kredite für Investitionen nicht, teilte ...

