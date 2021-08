Sitzung dauert nur 50 Minuten : Plöner Ratsversammlung stimmt für Aufnahme ins Förderprogramm

Wenn alles gut läuft, dann spült die Investitionsbank im Auftrag des Landes Zuschüsse für Projekte in Höhe von einer halben Million Euro in Projekte in die Stadt Plön. Zustimmung der Ratsversammlung einstimmig erfolgt.

Plön | Das Förderprogramm des Landes zur Entwicklung der Innenstädte scheint der Stadt Plön so richtig auf den Leib geschnitten zu sein. Wenn alles gut läuft, dann spült die Investitionsbank im Auftrag des Landes Zuschüsse für Projekte in Höhe von einer halben Million Euro in Projekte in die Stadt Plön. Und dort müssen von der Stadt und dem Stadtmarketing Pl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.