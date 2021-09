Jahresversammlung des TSV Plön : Plöns größtem Sportverein fehlen die Räumlichkeiten

Problem sind insbesondere Trainingsmöglichkeiten, weil die abgerissene Sporthalle am Schiffsthal fehlt und beide Hallen des Gymnasiums und die der Marineunteroffizierschule (MUS) nicht zur Verfügung stehen.

Plön | Der TSV Plön hat in der Zeit der Corona-Pandemie bisher 248 Mitglieder verloren und steht aktuell bei über 1400 Frauen, Männer, Jugendlichen und Kindern. „Ob wir bis Jahresende die 1500 noch schaffen? Das wäre sehr schön“, erklärte Kassenwart Rolf Witt in der Jahresversammlung vor 46 Stimmberechtigten. Kassebwart Rolf Witt und Vorsitzender Dieter Will...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.