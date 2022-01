Winter ist noch nicht vorbei : Stadt Plön verbietet den Einsatz von Streusalz auf allen Gehwegen

Von der Regel ausgenommen sind lediglich Blitzeis und Eisregen. Salz schade Tieren und Planzen und gelange außerdem in die Seen.

Plön | Vor einigen Wochen war es wieder soweit. Überfrierende Nässe, Schneefall, Frost und teils spiegelglatte Straßen und Gehwege machten Fußgängern, Radlern und motorisierten Verkehrsteilnehmen zu schaffen. Anlieger greifen in dieser Situation häufig zu Sand, Splitt, Granulat oder einem Sand-Salz-Gemisch, um ihrer Verantwortung für die Räumung des Bürgersteigs vor ihrem Haus gerecht zu werden. Zu beachten ist dabei, dass die Straßenreinigungssatzung der Stadt Plön die Verwendung von Streusalz auf Gehwegen verbietet. Davon ausgenommen seien lediglich Blitzeis und Eisregen, teilt Bürgermeister Lars Winter mit. Vorbeugend Salz zu streuen sei verboten. Verzicht auf Salz hilft der Umwelt Mit dem Verzichtet helfe man Hunden und Katzen, die sich vom Salz Reizungen und Entzündungen der Pfoten holen könnten. Insbesondere helfe dies den Bäumen, führte Stadtsprecher Frank Neufeind aus. Diese litten ohnehin schon unter Trockenheit und Wärme im Jahreslauf und würden von einem Salz-Wasser-Gemisch im Winter zusätzlich gestresst. Salz versickere in der Erde und gelange ins Grundwasser und über Tau auch in die Plön umgebenen Seen. Zudem verursache Salz Korrosionsschäden an Fahrzeugen. Wer den Winterdienst an eine Firma übertragen habe sollte gleich in den Vertrag mit aufnehmen, bitte kein Streusalz zu verwenden. Laut Landesrecht gehöre zur Reinigung auch, Schnee auf Fahrbahnen und Gehwegen und Radwegen zu räumen. Bei Glatteis sei zu streuen zusätzlich zu den genannten Bereichen auf Fußgängerüberwegen und besonders gefährlichen Fahrbahnstellen. Faltblatt informiert Zur Information hat die Stadtverwaltung ein Faltblatt aufgelegt, das im Rathaus, in der Tourist-Info, im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei erhältlich ist. „Streusalz zählt zu den wesentlichen Ursachen für das Verkümmern und Absterben von Gehölzen“, heißt es darin. Die schädigende Wirkung von Streusalz auf Bäume ist außerdem nachzulesen im Internet auf der Webseite der Stadt Plön. Der Baumschutz ist eine der wesentlichen Aufgaben der städtischen Umweltfachkraft Beate Duwe. Als Ziel nennt sie, die weitere Pflege und Gestaltung der Grünflächen im Stadtgebiet hin zu mehr Artenvielfalt und Ressourcenschutz zu entwickeln. Die Bürger seien aufgerufen, diesen Weg gemeinsam mit der Stadt zu gehen. ...

