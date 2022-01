Die Stadt Plön greift durch : Videokameras sollen illegale Müllentsorgung in der Gartenstraße aufdecken

Der Stadt Plön reicht es: der in der Gartenstraße illegal entsorgte Müll muss durch die Abfallwirtschaft des Kreises kostenpflichtig für die Stadt Plön entsorgt werden. Jetzt setzt Plön dort Videoüberwachung ein.

Plön | Die illegalen Müllablagerungen mitten im Plöner Stadtgebiet haben in den vergangenen Jahren zugesnommen, teilte die Stadt Plön mit. Insbesondere auf der städtischen Grünfläche in der Gartenstraße werden seit Längerem Abfallsäcke, Kleidungsstücke, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektrogeräte und andere unbrauchbare Dinge illegal entsorgt. Die Stadt will der w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.