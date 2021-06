Lübeck : Neues Portal: Stadt informiert rund um das Thema Hitze

Gesundheitsamt und Klimaleitstelle wollen auf kommende Hitzesommer vorbereiten und geben Tipps zur Vorsorge.

Lübeck | Sommerliches Wetter und Temperaturen weit über 20 Grad sind in den nächsten Tagen vorhergesagt. Was viele freut, wird für manche Menschen im Alltag zum Problem. Ab sofort informiert die Hansestadt Lübeck deshalb rund um das Thema Hitze: • Welche gesundheitlichen Probleme können entstehen? • Welche Risikogruppen sind besonders gefährdet? • Was...

