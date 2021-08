Der Stabwechsel ist vollzogen : Lennart Landsberg ist neuer Chef bei der JobB in Ostholstein

Die operative Geschäftsführung hat jetzt Lennart Landsberg, bislang Geschäftsführer der Schwestergesellschaft JobA aus Bad Segeberg übernommen. Rund 70 Mitarbeiter sind derzeit an den Standorten beschäftigt.

Eutin | Nach 35 Jahren beruflichen Engagements für den Berufseinstieg von Jugendlichen in Ostholstein ist JobB-Gründungsgeschäftsführer Hans-Rudolf Osbahr jetzt in den Ruhestand gegangen. Zuvor aber hat er mit einem symbolischen Staffelstab die operative Geschäftsführung an Lennart Landsberg übergeben. Seite 2006 für junge Menschen in offener beruflicher B...

