Toter Schweinswal vor Grömitz : Staatsanwaltschaft: Öffentlichkeitsfahndung mit unverpixelten Bildern möglich

Badegästen hatten den Wal am 9. Juli eingekesselt und gestreichelt. Das streng geschützte und kranke Tier war nach dem intensiven Kontakt verendet.

Lübeck | Nach dem Tod eines streng geschützten Schweinswals am Ostseestrand bei Grömitz (Kreis Ostholstein) Anfang Juli suchen die Ermittler weiter nach Zeugen. Mehrere Menschen hatten das Tier am 9. Juli eingekesselt und festgehalten. „Das Aufkommen an Zeugenhinweisen ist bislang ausgesprochen gering“, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Es ...

