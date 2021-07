St. Annen-Museum Lübeck : Vortrag über die Verfolgung homosexueller Männer in der Nazi-Zeit

Historiker Christian Rathmer will aufzeigen, dass ideologische Engstirnigkeit und Homophobie keine neuen Erscheinungen sind.

Lübeck | Christian Rathmer, Sozial- und Wirtschaftshistoriker, hält einen Vortrag „Aber zusammenhalten müssen wir doch…“. In diesem berichtet er über die Verfolgung homosexueller Männer durch die Nationalsozialisten. Rathmer will am Freitag, 30 Juli, von 18 bis 19.30 Uhr im St. Annen-Museum aufzeigen, dass ideologische Engstirnigkeit und Homophobie keine ne...

