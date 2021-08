Neubau der Grundschule am Kleinen See : Sporthalle oder Verkehrsübungsplatz: Die aktuelle Schulplanung ärgert Eutins Ehrenamtler

Seit Jahrzehnten bilden Ehrenamtler Kinder in Verkehrsfragen direkt neben der Kita an der Lübschen Koppel aus. Trotz anderslautendem Beschluss steht ihr Standort in Frage beim geplanten Neubau von Schule und Sporthalle.

Eutin | Stark sanierungsbedürftige Schulgebäude und wenig Platz für entsprechende Entwicklung scheint nicht nur bei der Wilhelm-Wisser-Schule an der Elisabethstraße das Problem, sondern auch am Standort Kleiner See. Neben der Außenstelle der Gustav-Peters-Grundschule, die samt offener Ganztagsschule einen Neubau bekommen soll, in den auch Schüler mit Förderbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.