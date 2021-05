Welttag der Pressefreiheit : Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann diskutiert mit Lübecker Schülern

Auftakt des Projekts „Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein“: Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium im Dialog mit Journalist.

Lübeck | Am 3. Mai, dem Welttag der Pressefreiheit, startet der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, das Projekt „Journalismus macht Schule in Schleswig-Holstein“. Zum Auftakt steht der Chefredakteur des Magazins Der Spiegel, Steffen Klusmann, Lübecker Schülern in einer Videokonferenz Rede und Antwort. Im Projekt treten Journalis...

