Vorrang für Radler in Plön : Sperrung soll Rodomstorstraße zur ersten Fahrradstraße in der Stadt machen

Markierungen, Piktogramme, Schilder sowie eingeengte, aufgepflasterte und eingefärbte Einmündungen werden die Rodomstorstraße prägen. Dort sollen Radler Vorrang erhalten. Die CDU fürchtet um Verlust von 15 Parkplätzen.

Plön | Die Plöner Rodomstorstraße ist einer der Hauptschulwege in der Kreisstadt und wird von Hunderten Kindern und Jugendlichen zu Fuß und per Rad frequentiert. Um deren Sicherheit zu erhöhen wollen Verwaltung und Politik die Trasse bis zum Gänsemarkt in eine Fahrradstraße umwidmen, wo Radler Vorrang haben. Das Projekt hat Priorität im Radverkehrskonzept de...

