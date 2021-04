Spendenwoche bei Klausberger : Deutsches Brot ermöglicht Hilfe in Syrien

Eine Woche lang spendet die Bäckerei Klausberger 50 Cent von jedem verkauften Dreikornbrot an ein syrisches Hilfsprojekt.

Eutin | Wer in Eutin Hunger auf ein frisches Brot hat, der geht einfach zum Bäcker. In Syrien aber ist das nicht so einfach. In dem zerstörten Land ist Brot ein knappes Gut. Um auf die dortige Situation aufmerksam zu machen, nutzt Jana Klausberger, den „Tag des deutschen Brotes“. Und die Bäckerei ihrer Familie. „In Coronazeiten gehen andere Nachrichten ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.