Lübeck : Sommerliches Konzert in der Katharinenkirche

Violinisten Barbara Köbele und der Cellist Daniel Wachsmuth spielen von Johann Sebastian Bach.

Lübeck | Musikliebhaber können in der Katharinenkirche in der sommerlichen Konzertreihe „Viertel nach Zwölf Konzerte“ in den Genuss von klassischer Musik kommen. Die nächste Ausgabe bestreiten die Violinisten Barbara Köbele und der Cellist Daniel Wachsmuth. Beide spielen unter der Leitung von Prof. Hans Jürgen Schnoor am Samstag, 17. Juli, ab 12.15 Uhr Werke vo...

