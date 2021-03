Er ging von Plön nach Kiel : Wilfried Sommer geht bei der Förde Sparkasse in den Ruhestand – Peter Moll wird Nachfolger im Vorstand

Besondere Verdienste um die Weichenstellungen für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Geschäftsbereichs gewürdigt.

Plön | Nach knapp 25 Jahren in Vorstandsverantwortung für das Firmenkundengeschäft hat die Förde Sparkasse Wilfried Sommer in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wurden besonders seine Verdienste um die frühzeitigen Weichenstellungen für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Geschäftsbereichs gewürdigt. Sein Nachfolger in diesem Segment ist Vorstandsmitglie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.