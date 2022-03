Bosauer in Paris : Sören Zimmermann entdeckt unter Paris ein riesiges „Reich des Todes“

Der Jurist aus der Gemeinde Bosau unterrichtet an einer Pariser Universität. Seit mehr als einem halben Jahr lebt und arbeitet er in Frankreich. Was er in den vergangenen Wochen erlebt hat.

Paris/Bosau | Die Zeit rast manchmal. Seit meinem letzten Artikel ist das Wintersemester zu Ende gegangen, die Prüfungsphase liegt nun auch bereits hinter uns und das Sommersemester hat begonnen. Zumal der Höhepunkt der Omikron-Welle in die Prüfungsphase fiel, sind meine Vorlesungen von verschärften Maßnahmen glücklicherweise weitgehend verschont geblieben. Weit...

