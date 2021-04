Ostholsteiner in aller Welt : Sören Zimmer: Wie es wohl wäre, jetzt in Paris zu sein?

Sören Zimmer aus Hutzfeld soll mindestens zwei Jahre an der Université Pantheón Assas (Paris II) deutsches Recht unterrichten sowie deutsch-französische Hochschulkooperationen betreuen.

Frankfurt/Paris | Anders als an den deutschen Universitäten, an denen im Februar die vorlesungsfreien Zeiten begonnen haben, befinden wir uns an den französischen Fakultäten schon wieder mitten im Semester. Die Vorlesungszeiten sind in Frankreich deutlich kompakter organisiert. Dadurch haben die Studierenden meist einen sehr viel volleren Stundenplan, aber sind dafür a...

