Wahl im dritten Anlauf : Sören Hansen ist offiziell Wehrführer in Neukirchen

Komissarisch eingesetzter Wehrführer und Stellvertreter Sven Fritzke wurden per Briefwahl bestätigt.

Neukirchen | Im dritten Anlauf hat es geklappt: Nachdem die beiden ersten Wahlversuche an den Auflagen der Corona-Pandemie gescheitert waren, wurde am Freitag die Wahl der neuen Führung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen per Briefwahl organisiert. Neuer Wehrführer ist Sören Hansen, sein Stellvertreter Sven Fritzke. Von komissarisch zu ordentlich gewählt D...

