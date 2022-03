Bürgermeisterwahl Eutin 2022 : So will Christoph Gehl die Stichwahl gegen Amtsinhaber Behnk gewinnen

So dicht wie selten zuvor ein Genosse kam SPD-Herausforderer Christoph Gehl dem Amtsinhaber Carsten Behnk, der 2016 mit Unterstützung der CDU Eutins Bürgermeister wurde. Warum er sich gute Chancen ausrechnet.

Eutin | Beschwingt fühle er sich und motiviert, Großes zu leisten bis zum 20. März. Christoph Gehl hat am Wahlsonntag geschafft, was 20 Jahre keinem SPD-Kandidaten in Eutin im Ringen ums Bürgermeisteramt gelungen ist: Er kam in die Stichwahl und dem Amtsinhaber bedrohlich nah. Weiterlesen: Stichwahl zwischen Behnk und Gehl: Das sagen Eutins Fraktionen zum Wahl...

