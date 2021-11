Neueröffnung als Grill und Bistro : So reagieren Malenter auf den Ollen Kotten ohne Wirt „Mascha“

Schon am Wochenende vor der offiziellen Eröffnung brummte der Laden. Während die einen der einmaligen Atmosphäre unter Wirt Manfred „Mascha“ Janz hinterhertrauern, entdecken andere den Ollen Kotten jetzt zum ersten Mal.

Malente | Eigentlich sollte der „Olle Kotten“ erst am Montag, 1. November, wieder seine Türen öffnen. Doch der neue Wirt Olaf Banderob hieß die ersten Gäste bereits am Wochenende willkommen. Das sprach sich offenbar schnell herum. „Am Samstag war es sehr, sehr voll“, berichtet der 59-Jährige. Obwohl es am Montag naturgemäß etwas ruhiger war, hatten Banderob und...

