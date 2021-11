WC, mehr Platz für Wohnmobile : So könnte Plön den Parkplatz an der Ascheberger Straße (B430) aufwerten

Kurzfristig sind aus baurechtlichen Gründen nur Dixie-Klos oder ein Toilettenwagen möglich. Für mehr Wohnmobil-Stellplätze müssten aus Sicht von Bürgermeister Lars Winter auch bauliche Voraussetzungen geschaffen werden.

Plön | Eine öffentliche Toilette wäre gut, damit sich niemand mehr in die Büsche schlagen muss. Lkw könnten am Alten Güterbahnhof abgestellt werden, Wohnmobile sollten mehr Raum erhalten. Zwei Dutzend Plöner, darunter je ein Vertreter der Ratsfraktionen, diskutierten Samstagvormittag vor Ort Ideen, wie sich die Situation am Parkplatz Ascheberger Straße verän...

