Silvester 2021 : So haben die Bäcker in Malente und Eutin zum Jahreswechsel geöffnet

Berliner für den kleinen Imbiss um Mitternacht oder noch schnell ein Baguette fürs Fondue – in dieser Übersicht steht, welche Bäckereien in Eutin und Malente zum Jahreswechsel geöffnet haben.

Eutin / Malente | Egal, ob sie Pfannkuchen, Krapfen oder Berliner genannt werden – die süßen Gebäckteilchen gehören einfach zu Silvester dazu. Oder soll es lieber das herzhafte Käsebrötchen sein? In dieser Übersicht steht, welche Bäckereien in Eutin und Malente zum Jahreswechsel geöffnet haben: Eutin: Mien Backstuuv: Die Filiale in der Schlossstraße hat an Sil...

