Pläne für 2022 : So geht es mit Hafenwestseite und weiteren Projekten in Neustadt weiter

Die Hafenstadt investiert Millionen in die Infrastruktur. Bürgermeister Mirko Spieckermann gibt einen Überblick über die Pläne des nächsten Jahres.

Neustadt | Es ist viel in Bewegung gekommen in Neustadt. Und es wird auch im Jahr 2022 kein Stillstand in den vielen Projekten geben, die die 15.000 Einwohner große Stadt angestoßen hat. So wird auch an der Hafenwestseite kräftig weitergebaut, nachdem bereits große Teile der alten Infrastruktur abgerissen worden waren. Weiterlesen: So schön soll die Hafenwest...

