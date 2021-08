Eine neue Kraft wird erbeten : Bosaus Bürgermeister möchte mehr Unterstützung in der Verwaltung

Die Bosauer Gemeindevertretung unternimmt einen weiteren Anlauf zur Wahl eines Vorsitzenden des gemeindlichen Bauausschusses. Nicht öffentlich geht es um die Schaffung einer halben Stelle für Gemeindeangelegenheiten.

Bosau / Hutzfeld | Die nächste Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung findet am Dienstag, 10. August, ab 19.30 Uhr in der Fritz-Latendorf-Sporthalle in Hutzfeld statt. Im Mittelpunkt steht wohl der neue Anlauf der Wahl eines Vorsitzenden des gemeindlichen Bauausschusses. Weiteres Thema mit Konflikt-Potenzial im nicht öffentlichen Teil der Sitzung Doch es könnte si...

