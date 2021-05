Sinkende Corona-Zahlen : Schulen in Ostholstein kehren komplett zum Präsenzunterricht zurück

Karsten Fritz, Schulleiter in Malente, sieht seine Gemeinschaftsschule gut für vollständigen Präsenzunterricht gerüstet.

Eutin | Die anhaltende Entspannung der Corona-Infektionslage in Ostholstein macht es möglich: Bereits am Montag, 17. Mai, sollten alle Schüler ausnahmslos im Kreisgebiet in den Präsenzunterricht zurückkehren, teilte das Bildungsministerium am Sonnabend in einer knappen Medieninformation mit. Weiterlesen: Inzidenz in Ostholstein sinkt, aber mehr Fälle in Eu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.