150 Teilnehmer trotz Regens : Friedliche Demo gegen drohende Schulschließung in Hutzfeld

Eines steht fest: Die Gemeinde Bosau und die Stadt Eutin entscheiden über die Zukunft der Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld. Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder auch in Hutzfeld anzumelden.

Hutzfeld | „Wir sind wütend, wir sind laut – weil ihr uns die Schule klaut!“ Aus wohl etwa 150 Kehlen schallte es am Dienstagabend von Trillerpreifen begleitet in der von Regen durchnässten Dunkelheit vor der Turnhalle der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld. Dort ist die Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule untergebracht. Noch. Denn sie steht wegen zu wen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.