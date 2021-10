Zweite Frau im Club : Dr. Sabine Huss nimmt Platz in der Männer-Domäne des Kiwanis Clubs

Dr. Sabine Huss ist das 43. Mitglied und neben Susanne Gombert-Kriebel die zweite Frau im Kiwanis Club Ostholstein. Der Kiwanis Club Ostholstein besteht seit 1974 und zählt zu den großen Clubs in Deutschland.

Eutin | So langsam aber sicher fällt die Dominanz der Männer im Kiwanis Club Ostholstein: Mit Dr. Sabine Huss ist jetzt die zweite Frau als neues Mitglied aufgenommen worden. Kurz vor der Amtsübergabe an das neue Präsidium begrüßte Rainer Steinbock in seinem letzten Clubmeeting als Präsident Dr. Sabine Huss aus Malente als neues Mitglied. Damit ist es gelunge...

