Koppelsberg in Plön : Seminar in der Akademie am See: Lebensfreude und Rhythmus im Drum Circle

Seminar für Menschen, die Freude an Rhythmus und am gemeinsamen Musizieren haben, sich aber auch mit der Bedeutung von Rhythmen im Alltag und für die Gesundheit beschäftigen möchten.

Plön | Für Menschen, die Freude an Rhythmus und am gemeinsamen Musizieren haben, sich aber auch mit der Bedeutung von Rhythmen im Alltag und für die Gesundheit beschäftigen möchten, gibt es 31, Juli und 1. August 2021 ein Wochenendseminar in der Akademie am See auf dem Koppelsberg. Im „Drum Circle“ können sie mit Trommeln und anderen Percussion-Instrumenten ...

