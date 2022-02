Tag der Seltenen Erkrankungen : Lena Henns Haut brennt beim Kontakt mit Leitungswasser

Jeder Kontakt mit Wasser verursachte bei Lena Henn juckende rote Quaddeln. Nach Jahren bekam die Malenterin endlich eine Diagnose: „Aqua Urtikaria", auch Wassernesselsucht genannt. Weltweit gibt es weniger als 40 Fälle.

Malente | Irgendwann, da war sie so acht oder neun Jahre alt, fing es an. Immer, wenn Lena Henn unter der Dusche stand, bildeten sich am Bauch, den Beinen und an den Oberarmen juckende Quaddeln. Später bekam sie diese Quaddeln auch, wenn sie unter ihrer Kleidung schwitzte. Es dauerte viele Jahre, bis die heute 32 Jahre alte Malenterin eine Erklärung für ihr Lei...

