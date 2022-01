Mit Kursen zum Selbermachen : Seifendealerin aus Benz eröffnet gläserne Manufaktur in Malenter Bahnhofstraße

In der ehemaligen Junge-Bäckerei-Filiale produziert und verkauft Bettina Piel Seifen, Shampoos und andere Pflegeprodukte – ökologisch, vegan und umweltfreundlich verpackt.

Malente | Dort, wo früher Brötchen gebacken wurden, werden demnächst Seifen gesiedet, Deocremes angerührt und feste Körperpflegeprodukte geschaffen. Bettina Piel ist mit ihrem Geschäft „SeifenDealer“ von Benz ins Malenter Zentrum in die ehemaligen Räume der Bäckerei Junge an der Bahnhofstraße, Ecke Kampstraße, gezogen. In wenigen Tagen kann dort hinter Glas mit...

