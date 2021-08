Grömitz : Segler stürzt von Steganlage: Mann aus Hafenbecken gerettet

Wassersportler und Seenotretter zogen den Mann aus dem Wasser. Er war zunächst bewusstlos.

Grömitz | Wassersportler und Seenotretter haben am Sonntagabend in Grömitz (Kreis Ostholstein) einen Mann aus dem Hafenbecken gezogen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) berichtete, war der Mann am Sonntag von einer Steganlage ins Wasser gestürzt. Mehrere Menschen hielten den Bewusstlosen über Wasser, bis die Rettungskräfte ein...

