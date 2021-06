Abläufe werden erklärt : Den Seeadlern bei der Aufzucht der Jungen in den Horst schauen

Der Beobachtung des Naturpark-Tiers 2021 geht eine etwa fünf Kilometer lange Wanderung mit Volker Latendorf von der Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein voraus.

Rathjensdorf | Ein Besuch bei den Seeadlern in Rathjensdorf ist am Freitag, 11. Juni, von 17 bis etwa 19 Uhr möglich. Der Beobachtung des Naturpark-Tiers 2021 geht eine etwa fünf Kilometer lange Wanderung mit Volker Latendorf von der Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein voraus. Eines der 19 Seeadlerpaare des Naturparks Holsteinische Schweiz brütet in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.