Zusammenstoß zweier Pkw : Sechs Verletzte bei Unfall in Stockelsdorf

Unter den Verletzten Personen waren auch zwei Kinder.

Stockelsdorf | Beim Zusammenstoß zweier Autos in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sind am Sonnabend sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Mehrere Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Feuerwehr seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Straße war für Rettungs- und Aufräumarbeiten mehr als eine Stunde lang gesperrt...

