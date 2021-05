Jüngstes Beispiel Barkau : Sechs Spielplätze in der Gemeinde Süsel wurden saniert

35.000 Euro gab die Gemeinde für zwei neue Spielgeräte und einen Zaun in Barkau aus,

Barkau/Süsel | In der Gemeinde Süsel sind im vergangenen und in diesem Jahr sechs Spielplätze saniert worden. Jüngstes Beispiel ist Barkau, wo sich dieser Tage zur offiziellen Fertigstellung Bürgermeister Adrianus Boonekamp mit Dorfvorsteher Stephan Fethke und Julia Babenihr aus der Verwaltung trafen. In Barkau ist im ersten Vierteljahr ein komplett neuer Spielpl...

