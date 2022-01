Pizza aus der Manufaktur : Alexander Seher liefert Pizza aus Plön in 85 Supermärkte

Aus dem Plöner „Prinzenhuus“ ist ein vielfältiges Unternehmen geworden: ein Restaurant, ein „Lieferprinz“ mit Catering und eine Pizza-Manufaktur. Derzeit werden bis zu 10.000 Pizzen monatlich an Supermärkte ausgeliefert.

Plön | Von Plön aus in die Welt: Am 5. März 2021, die Gastro-Branche leidet unter dem Corona-Lockdown, verlassen 250 Pizzen das Plöner Restaurant Prinzenhuus von Alexander Seher. Sie sind handgemacht und tiefgekühlt und verpackt in feinen schwarzen Kartons. Eine Idee, aus der Not geboren, macht Furore. Die Erfolgsgeschichte der „Pizza-Manufaktur“ beginnt. ...

