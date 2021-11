Blaulicht : Schwedischer Raser musste tief in die Tasche greifen

BMW-Fahrer war bei Oldenburg in Holstein, wo 100 erlaubt sind, mit 168 km/h auf der in Richtung Norden unterwegs.

Oldenburg in Holstein | Die neuen „Preise“ des Bußgeldkatalogs bekam ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Schweden zu spüren, der Freitag auf der A1 in Höhe Oldenburg erwischt wurde, wo 100 km/h zugelassen sind: Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Schengen beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz stoppten den BMW-X5-Fahrer, der mit mindestens 168 km/h in Richtung Nor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.