Das müssen Autofahrer jetzt beachten : Räder haben Vorfahrt: Eutin will Radfahren mit Schutzstreifen sicherer machen – Aufregung im Netz ist groß

Aufstellflächen an den großen Ampelkreuzungen der Stadt und Schutzstreifen für die Radler an der Hauptachse Elisabethstraße und Plöner Straße: Was viele Radler freuen dürfte, sorgt schon für Zündstoff im Netz.

Eutin | Der Kleber der neuen Schutzstreifen für Radfahrer sowie für die Aufstellflächen an den Ampeln mehrerer Eutiner Kreuzungen ist noch nicht ganz trocken, da toben die ersten vermutlich motorisierten Kommentatoren auf Facebook und fragen nach Sinn und Verstand dieser Maßnahme. Weiterlesen: Doch der Sinn ist ganz einfach zu erklären: „Wir wollen das ...

