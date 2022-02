Schon zum zweiten Mal : Müll-Unterstand in der Malenter Lindenallee brennt komplett nieder

Die Hitze ist so groß, das an einem Mehrfamilienhaus die Scheiben platzen. Ein Vogelnest sorgt unterdessen dafür, dass die Wehr ein zweites Mal zum Einsatzort gerufen wird.

Malente | Ist hier ein Wiederholungstäter am Werk? Bald drei Jahre, nachdem ein Müll-Unterstand an der Lindenallee in Flammen aufgegangen war, brannte es in der Nacht auf Freitag an derselben Stelle erneut. Wie beim ersten Feuer am 1. Mai 2019 ist auch von dem neu erbauten Schuppen nur noch ein verkohltes Gerippe übrig. Brandstiftung scheint wahrscheinlich, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.