Bürgerbegehren angekündigt : Schulelternbeirat fordert Baustopp für Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Vertreter der Elternschaft sehen mit Containerlösung und Neubau am vorhandenen Standort „eine Gefährdung der Entwicklung unserer Kinder“.

Eutin | Beschlossen ist, dass im Sommer 2022 der Abriss der Wilhelm-Wisser-Schule (WWS) beginnt und Schüler wie Kollegium für eine auf zwei Jahre geplante Bauzeit in ein Containerdorf auf den Festplatz an der Blauen Lehmkuhle ziehen. Dieser Plan gibt es neuen Widerstand: Am Mittwoch hat der Schulelternbeirat der WWS-Gemeinschaftsschule angekündigt, dass er mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.