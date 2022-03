Schule an den Auewiesen : Malenter Schüler setzen Peace-Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

Die Schülervertretung hat die Aktion organisiert. Nun will sie den sozialen Tag nutzen, um sich an der Ukraine-Hilfe zu beteiligen. Dafür werden noch Firmen und Privatleute gesucht, bei denen die Schüler arbeiten können.

Malente | Es ist auch ein Symbol gegen die eigene Ohnmacht: Schüler der Schule an den Auewiesen haben am Freitag auf dem Sportplatz ihrer Schule ein großes Friedenszeichen gebildet, um ihre Besorgnis über den Krieg in der Ukraine auszudrücken. Weiterlesen: So kann man Kindern den Krieg in der Ukraine erklären An der Aktion seien nicht nur alle Klassen bet...

