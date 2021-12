Onlineumfrage : Schönwalde befragt seine Bürger zur Entwicklung der Gemeinde

Wie wünschen sich die Schönwalder die Zukunft ihrer Gemeinde? Sie werden gebeten, ihre Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.

Schönwalde am Bungsberg | Wie wünschen sich die Schönwalder die Zukunft ihrer Gemeinde? Sollen erneuerbare Energien eine Rolle spielen, wie wichtig ist der Öffentliche Nahverkehr und in welche Infrastruktur soll investiert werden? Das will die Gemeinde Schönwalde im Rahmen der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes in Erfahrung bringen. Weiterlesen: Umbau für 75.000...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.