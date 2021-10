Unfallflucht in Schönwalde : Pkw drängt Betonmischer in den Graben – Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat den Unfall offenbar mit einem riskanten Überholmanöver verursacht. Der Fahrer des umgestürzten Betonmischers kam ins Krankenhaus.

07. Oktober 2021, 18:01 Uhr

Kniphagen | Die Polizei in Schönwalde nach dem schweren Lkw-Unfall am Donnerstagmorgen auf der Milchstraße, L216, zwischen Schönwalde und Kniphagen um Zeugenhinweise. Dort war um 8.28 Uhr ein Betonmischer in den Graben gekippt, weil er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen war. Der Lkw-Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass dem geschädigten Fahrzeugführer des Betonmischers ein kleineres Fahrzeug entgegenkam, das seinen Überholvorgang offensichtlich noch nicht abgeschlossen hatte.

Wer hat etwas gesehen?

Nähere Erkenntnisse zu dem flüchtigen Pkw liegen nicht vor. Aus diesem Grund ermittelt die Polizeistation Schönwalde wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Pkw machen kann, der den Unfall verursacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden: per Tel. 04528/510 oder per E-Mail an Schoenwalde.PST@polizei.landsh.de.