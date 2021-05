Schönwalde : Erstmals Krabbelgruppe im Museum

Das gibt es wohl in ganz Deutschland nicht noch einmal: Das Dorfmuseum Schönwalde wird zur Krabbelgruppe.

Schönwalde | Ab dem 2. Juni erklingen wieder Kinderstimmen in der alten Schule in Schönwalde. Denn jeweils mittwochs bietet das Familienzentrum Eutin des Kinderschutzbundes Ortsverband Eutin ein Eltern-Kind-Café in den Räumen des Dorf- und Schulmuseums an. Das historische Klassenzimmer bietet von 10 bis 11.30 Uhr den Rahmen für die Krabbelgruppe für Kinder von nul...

