Steinfläche statt Holzterrasse : Schönwalde: Aussichtspunkt Bekmissen nach zwei Jahren wieder frei

Lange wurde diskutiert, wie der Aussichtspunkt am Naturerlebnisraum Bekmissen in Schönwalde gestaltet werden soll. Nach zwei Jahren der Überlegung wurde ein aufgeschütteter Erdwall freigegeben. Doch auch an dem gibt es Kritik.

Schönwalde | Rund zwei Jahre nach dem Beschluss der Gemeinde Schönwalde, das Holzdeck am Naturerlebnisraum (NER) Bekmissen durch einen Erdwall zu ersetzen, wurde der Aussichtpunkt nun von Bürgermeister Winfried Saak im Beisein von Vertretern der beteiligten Firmen und der AktivRegion offiziell freigegeben. Hintergrund: Aussichtspunkt Bekmissen künftig ohne Holz...

