Etwa 2000 Euro kamen zusammen : Kinder laufen in Dannau für Tierpark Warder und ihre Grundschule

Die Schüler der Ostseeschule Dannau nahmen am Laufabzeichen-Wettbewerb teil. Angefeuert von Mitschülern, Lehrern und Eltern erliefen sie so rund 2000 Euro für die Schule und den Tierpark in Warder. Alle waren zufrieden.

Dannau | „Lauft, Kinder, Lauft“ schallte es laut und euphorisch kürzlich über den Dannauer Sportplatz. Denn die Ostseeschule Dannau nahm erneut mit viel Leidenschaft und sportlichem Eifer am Schleswig-Holsteinischen Laufabzeichen-Wettbewerb unter Einhaltung der 3G-Regel teil. Sogar ein Hund machte sich auf die Laufstrecke Bei schönstem Sonnenschein feuer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.