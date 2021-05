Lockerungen im Tourismus : „Freiheit pur und ein frisch gezapftes Bier“

Seit Montag gibt es weitere Lockerungen für Gäste in Schleswig-Holstein. Wir haben Touristen in Eutin gefragt, was sie nun besonders genießen.

Eutin | Seit Montag dürfen Touristen wieder ins ganze Bundesland reisen und sind nicht nur auf die Modellregionen in Schleswig-Holstein beschränkt. Urlauber aus ganz Deutschland nutzen diese Möglichkeit. So wie Wolfgang Amschler. Der Coburger ist am Sonntag mit seiner Ehefrau Marion und Tochter Nicole im Wohnwagen nach Eutin gekommen. Die Entscheidung, in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.