In Dersau gebaut : Fernsteuerbare Ortsnetzstation erhöht die Versorgungssicherheit

Im Zuge der Modernisierung der Stromnetze errichtet Schleswig-Holstein Netz in der Gemeinde Dersau eine intelligente Ortsnetzstation und investiert rund 44.000 Euro im Kreis Plön.

Dersau | Im Zuge der Modernisierung der Stromnetze errichtet Schleswig-Holstein Netz in der Gemeinde Dersau eine intelligente Ortsnetzstation. Dafür investiert der Netzbetreiber rund 44.000 Euro. Hintergrund der Arbeiten ist die erhöhte lokale Stromnachfrage durch einen neuen Gastronomiebetrieb am Großen Plöner See. „Mit der neuen Trafostation wird unser Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.